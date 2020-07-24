В Пскове стартовала благотворительная акция «Соберем ребенка в школу»

24 Июль 2020 2020-07-24T11:05:04+03:00

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В Псковской области началась благотворительная акция «Соберем ребенка в школу» в преддверии нового учебного года. Об этом сообщается на официальном сайте ПОООМС «Дети – наше будущее».

Псковичи в рамках акции смогут помочь малоимущим семьям с детьми, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. Помочь таким семьям приобрести школьные принадлежности, в следствии дороговизны сбора ребенка в школу.

Волонтеры общественной организации «Дети – наше будущее» до конца лета будут собирать канцелярские принадлежности, портфели и другие вещи нужные для учебы. Далее активисты сформируют комплекты вещей для школьников и передадут семьям, которым необходима поддержка.

«Благотворительную помощь можно принести в социальный центр ПОООМС «Дети – наше будущее» в Пскове по адресу: Рижский проспект, 31» - добавили в организации.

ИСТОЧНИК KP.RU