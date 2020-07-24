Пскович умер из-за курения в собственном доме

24 Июль 2020 2020-07-24T11:34:14+03:00

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В Псковской области мужчина погиб из-за пожара в жилом доме. Об этом сообщает газета «Коммуна» с отсылкой на пожарную часть 12.

В деревне Чернецово Вязьевской волости две единицы пожарной техники выехали на место чп. Огонь охватил всю площадь жилого дома, потолок и крыша были обрушены.

На месте происшествия после процедур тушения нашли тело мужчины, примерно, 60-ти лет.

Причиной пожара стало неаккуратное обращение с огнем, а именно курение в помещении.

ИСТОЧНИК KP.RU