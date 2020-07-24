Топ-5 лучших вакансий в Пскове за последнюю неделю
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob подготовил для "Комсомольской правда в Пскове" список из 5 лучших вакансий Пскова, опубликованных за последние недели.
На первом месте расположилась вакансия начальника участка ОГР вахтовым методом с зарплатой 305 000 рублей в месяц.
Вторую строчку занимает позиция агронома с зарплатой до 150 000 рублей.
Третье место занимает вакансия главного агронома с зарплатой от 100 000
до 150 000 рублей.
Четвертую позицию занимает должность сварщика на полуавтоматических машинах 4-6 разрядов в Республике Бангладеш с доходом до 120 000 рублей в месяц.
Замыкает пятерку вакансия генерального директора филиала с зарплатой до 116 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU