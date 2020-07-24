Топ-5 лучших вакансий в Пскове за последнюю неделю

24 Июль 2020 2020-07-24T13:56:37+03:00

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob подготовил для "Комсомольской правда в Пскове" список из 5 лучших вакансий Пскова, опубликованных за последние недели.

На первом месте расположилась вакансия начальника участка ОГР вахтовым методом с зарплатой 305 000 рублей в месяц.

Вторую строчку занимает позиция агронома с зарплатой до 150 000 рублей.

Третье место занимает вакансия главного агронома с зарплатой от 100 000

до 150 000 рублей.

Четвертую позицию занимает должность сварщика на полуавтоматических машинах 4-6 разрядов в Республике Бангладеш с доходом до 120 000 рублей в месяц.

Замыкает пятерку вакансия генерального директора филиала с зарплатой до 116 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU