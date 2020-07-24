Пожилые псковичи прошли вокалотерапию на секции «Песенная мозаика»

24 Июль 2020 2020-07-24T14:30:07+03:00

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После длительного перерыва участники проекта «Социальная Гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям-детям войны» встретились на занятиях секции «Песенная мозаика», где познакомились с основами вокалотерапии.

Несмотря на некоторые неудобства, связанные с мерами профилактики коронавируса, пожилые люди искренне радовались возможности с пользой провести своё свободное время.

На занятии участники проекта Красного Креста узнали, что такое вокалотерапия и попытались с помощью произнесения определенных звуков улучшить своё самочувствие. Так же пожилые люди выучили несколько скороговорок, которые являются отличным тренажером не только для чистой и грамотной речи, но и средством развития речевого слуха.

"Скороговорки улучшают навыки слушания и управления своим голосом и дыханием за счет ритма построения скороговорки" - рассказали организаторы. - "Для хорошего звучания голоса необходимо правильно держать осанку, и участники занятий освоили несколько несложных упражнений, которые при регулярном выполнении позволяют соблюдать правильное положение тела".

Закончилось мероприятие коллективным исполнением любимых песен с учетом приобретенных навыков и знаний по вокалотерапии. Напомним, что секция «Песенная мозаика» организована в рамках проекта «Социальная Гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям – детям войны».

ИСТОЧНИК KP.RU