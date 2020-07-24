Сколько зарабатывает разработчик Android в Пскове

24 Июль 2020 2020-07-24T14:57:29+03:00

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob сделал анализ доходов разработчиков Android в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, человек, специализировавшийся на разработке Android в Псковской области зарабатывает в среднем до 95 тысяч рублей в месяц. При этом, человек на той же ставке в Москве может рассчитывать на доход порядка 170 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге данная вакансия подразумевает в среднем от 139 тысяч рублей в месяц.

В других крупных городах России размер зарплаты специалиста по Android насчитывает: в Новосибирске - 102 тыс. рублей, в Екатеринбурге – 114 тыс. рублей, в Ростове-на-Дону – 105 тыс. рублей, в Челябинске – 99 тыс. рублей, в Омске – 90 тыс. рублей за тот же период времени.

У разработчиков данного програмного обеспечения в соседних городах зарплата достигает и 100 тыс.рублей: Тверь – 105 тыс. рублей, Ленинградская область – 116 тыс. рублей в месяц. В Великом Новгороде и Смоленске стоимость работы схожая с Псковом и достигает 94 тыс. рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU