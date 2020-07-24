Юристы магистратуры ПсковГУ будут решать реальные вопросы горожан
Студенты программы «Правовое регулирование цифровой экономики» на новой магистерской программе ПсковГУ будут решать реальные кейсы уже во время обучения. Об этом "Комсомольской правде" рассказали управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.
Университет предлагает юристам, IT-специалистам, экономистам, менеджерам и специалистам в госуправлении стать гарантами безопасности в Сети. Выпускники смогут получить степень в области правового регулирования цифровой экономики.
Студенты программы в течение двух лет будут изучать различные аспекты обеспечения кибербезопасности, защиты интеллектуальной собственности, особенности права в современных бизнес-процессах и защиты прав граждан и юридических лиц при взаимодействии с цифровыми явлениями.
Особенностью программы является взаимодействие студентов напрямую с представителями реального сектора экономики: магистерская диссертация может стать реальным проектом. Современная магистратура – это проектный подход и решение актуальных для экономики задач.
«Наша программа рассчитана на юристов, окончивших бакалавриат или специалитет, а также IT-специалистов, экономистов, менеджеров, специалистов в госуправлении. Мы познакомим вас не только с новыми правовыми механизмами и нормами, связанными с цифровой экономикой, но и поможем глубже познать экономическую составляющую деятельности организации, познакомим с технологиями" - сообщила Ольга Серова, руководитель образовательной программы, проректор ПсковГУ по учебной работе.
Проектный подход предполагает работу студентов на мастер-классах с приглашенными партнёрами из реального сектора экономики, где будут решаться реальные задачи и проблемы. А диссертация может стать реальным проектом, воплощённым в жизнь.
Программа реализуется по очной (2 года) форме обучения. Вступительное испытание предусматривает представление мотивационного эссе и прохождение тестирования. Подробности о программе: https://abit.pskgu.ru/page/07c93c30-c661-4cd3-a6a8-c6d8d973baf8.
Напоминаем, подать документы в магистратуру как никогда просто – через личный кабинет абитуриента.
Другие программы магистратуры ПсковГУ: https://abit.pskgu.ru/page/2a1bdb1c-a993-45db-a74a-ee474a6f4b8b
ИСТОЧНИК KP.RU