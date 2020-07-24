Юристы магистратуры ПсковГУ будут решать реальные вопросы горожан

24 Июль 2020 2020-07-24T16:26:16+03:00

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Студенты программы «Правовое регулирование цифровой экономики» на новой магистерской программе ПсковГУ будут решать реальные кейсы уже во время обучения. Об этом "Комсомольской правде" рассказали управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

Университет предлагает юристам, IT-специалистам, экономистам, менеджерам и специалистам в госуправлении стать гарантами безопасности в Сети. Выпускники смогут получить степень в области правового регулирования цифровой экономики.

Студенты программы в течение двух лет будут изучать различные аспекты обеспечения кибербезопасности, защиты интеллектуальной собственности, особенности права в современных бизнес-процессах и защиты прав граждан и юридических лиц при взаимодействии с цифровыми явлениями.

Особенностью программы является взаимодействие студентов напрямую с представителями реального сектора экономики: магистерская диссертация может стать реальным проектом. Современная магистратура – это проектный подход и решение актуальных для экономики задач.

«Наша программа рассчитана на юристов, окончивших бакалавриат или специалитет, а также IT-специалистов, экономистов, менеджеров, специалистов в госуправлении. Мы познакомим вас не только с новыми правовыми механизмами и нормами, связанными с цифровой экономикой, но и поможем глубже познать экономическую составляющую деятельности организации, познакомим с технологиями" - сообщила Ольга Серова, руководитель образовательной программы, проректор ПсковГУ по учебной работе.

Проектный подход предполагает работу студентов на мастер-классах с приглашенными партнёрами из реального сектора экономики, где будут решаться реальные задачи и проблемы. А диссертация может стать реальным проектом, воплощённым в жизнь.

Программа реализуется по очной (2 года) форме обучения. Вступительное испытание предусматривает представление мотивационного эссе и прохождение тестирования. Подробности о программе: https://abit.pskgu.ru/page/07c93c30-c661-4cd3-a6a8-c6d8d973baf8.

Напоминаем, подать документы в магистратуру как никогда просто – через личный кабинет абитуриента.

Другие программы магистратуры ПсковГУ: https://abit.pskgu.ru/page/2a1bdb1c-a993-45db-a74a-ee474a6f4b8b

ИСТОЧНИК KP.RU