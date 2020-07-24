В Псковской области отремонтируют дороги еще на 190 миллионов рублей
Псковской области выделили дополнительно около 190 миллионов рублей на ремонт дорожного покрытия. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации региона.
Финансирование поступит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.
«Деньги пойдут на ремонт дорог в Пскове, Острове и на региональные дороги вокруг областного центра» - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
Жители Пскова начали бурно комментировать слова главы региона. Они предложили множество участков дорог, которые нужно отремонтировать, по их мнению.
ИСТОЧНИК KP.RU