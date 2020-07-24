Умер автор гимна Великолукского района Александр Рябинин
Александр Алексеевич родился 23 августа 1948 года в селе Нагорное Ряжского района Рязанской области. С семи лет приобщился к тяжелому сельскому труду: помогал колхозу на покосе убирать сено, возил на бричке намолоченное зерно от комбайна к риге и разгружал деревянной лопатой, которая была больше его роста. Об этом рассказали в Псковском региональном отделении Союза писателей России.
Очень рано увлёкся поэзией, любовь к ней привил отец. Будучи учеником первого класса начал пробовать писать стихи.
Служил в Советской армии. После увольнения из армии жил в городе воинской славы Великие Луки. Работал на ЗАО «ЗЭТО» начальником караула, затем начальником электротранспортного участка.
Печатался в альманахах и сборниках «Автомат и гитара», «Великолукская земля», «Фестиваль Поэзии-97», «Литературные Великие Луки», «Нам свыше Родина дана», «Ничего душе не надо, кроме Родины и неба» конкурса имени И. Н. Григорьева, журнале «Великолукский вестник» и многих других.
В содружестве с композиторами писал песни. Стал автором текста гимна Великолукского района.
Издал пять поэтических сборников «Глухариные зори», «Вкус полыни», «Эхо нашей судьбы», «Когда падают звёзды», «Напишу на снегу».
Прощание с покойным состоятся 26 июля в 11:00 в Вознесенском соборе города Великие Луки
ИСТОЧНИК KP.RU