2020-07-24T17:11:15+03:00
Общество

Умер автор гимна Великолукского района Александр Рябинин

Псковские писатели выразили соболезнования родным и близким поэта
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Александр Алексеевич родился 23 августа 1948 года в селе Нагорное Ряжского района Рязанской области. С семи лет приобщился к тяжелому сельскому труду: помогал колхозу на покосе убирать сено, возил на бричке намолоченное зерно от комбайна к риге и разгружал деревянной лопатой, которая была больше его роста. Об этом рассказали в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Очень рано увлёкся поэзией, любовь к ней привил отец. Будучи учеником первого класса начал пробовать писать стихи.

Служил в Советской армии. После увольнения из армии жил в городе воинской славы Великие Луки. Работал на ЗАО «ЗЭТО» начальником караула, затем начальником электротранспортного участка.

Печатался в альманахах и сборниках «Автомат и гитара», «Великолукская земля», «Фестиваль Поэзии-97», «Литературные Великие Луки», «Нам свыше Родина дана», «Ничего душе не надо, кроме Родины и неба» конкурса имени И. Н. Григорьева, журнале «Великолукский вестник» и многих других.

В содружестве с композиторами писал песни. Стал автором текста гимна Великолукского района.

Издал пять поэтических сборников «Глухариные зори», «Вкус полыни», «Эхо нашей судьбы», «Когда падают звёзды», «Напишу на снегу».

Прощание с покойным состоятся 26 июля в 11:00 в Вознесенском соборе города Великие Луки

ИСТОЧНИК KP.RU

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