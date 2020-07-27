Наказание до шести месяцев несут псковичи за нелегальный техосмотр

27 Июль 2020 2020-07-27T10:24:04+03:00

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В России с 27 июля установили уголовную ответственность за нелегальный техосмотр автотранспорта, об этом сообщило ТАСС.

Техосмотр в неаккредитованных пунктах будет пресекаться штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы, а также другого дохода осужденного за период до двух лет. Помимо этого, суд может вынести наказание в виде обязательных работ до 480 часов либо арест до шести месяцев.

Уголовная ответственность будет крайней мерой, поэтому обсуждается механизм предупреждения через административную ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU