Наказание до шести месяцев несут псковичи за нелегальный техосмотр
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В России с 27 июля установили уголовную ответственность за нелегальный техосмотр автотранспорта, об этом сообщило ТАСС.
Техосмотр в неаккредитованных пунктах будет пресекаться штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы, а также другого дохода осужденного за период до двух лет. Помимо этого, суд может вынести наказание в виде обязательных работ до 480 часов либо арест до шести месяцев.
Уголовная ответственность будет крайней мерой, поэтому обсуждается механизм предупреждения через административную ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU