В Павской школе заканчивается ремонт спортзала за 1 миллион рублей

27 Июль 2020 2020-07-27T13:25:24+03:00

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В Порховском районе завершается ремонт спортивного зала в школе, на это выделили миллион рублей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В Павской средней общеобразовательной школе ремонт подходит к концу. В спортзале уже покрашен потолок, заменены 14 окон, поставлены стеклопакеты, установлены новые двери включая входную противопожарную.

В настоящий момент рабочие красят стены. Далее заменят и покрасят напольное покрытие.

Финансирование поступила в рамках партийного проекта «Детский спорт» и национального проекта «Образование».

Работы завершат к началу учебного года.

«В этом году по нацпроекту будут отремонтированы и оборудованы спортивные залы в 19 районных и сельских школах Псковской области. На эти цели направлено более 18 млн рублей» - отметил региональный координатор партпроекта «Детский спорт» Юрий Сорокин.

ИСТОЧНИК KP.RU