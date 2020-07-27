В Павской школе заканчивается ремонт спортзала за 1 миллион рублей
В Порховском районе завершается ремонт спортивного зала в школе, на это выделили миллион рублей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».
В Павской средней общеобразовательной школе ремонт подходит к концу. В спортзале уже покрашен потолок, заменены 14 окон, поставлены стеклопакеты, установлены новые двери включая входную противопожарную.
В настоящий момент рабочие красят стены. Далее заменят и покрасят напольное покрытие.
Финансирование поступила в рамках партийного проекта «Детский спорт» и национального проекта «Образование».
Работы завершат к началу учебного года.
«В этом году по нацпроекту будут отремонтированы и оборудованы спортивные залы в 19 районных и сельских школах Псковской области. На эти цели направлено более 18 млн рублей» - отметил региональный координатор партпроекта «Детский спорт» Юрий Сорокин.
ИСТОЧНИК KP.RU