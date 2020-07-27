2020-07-27T14:30:42+03:00
Общество

Стало известно, когда отремонтируют крышу Гельдтовой бани

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Фото "Псковской правды"Фото "Псковской правды"
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В Пскове до 15 сентября отремонтируют крышу Гельдтовой бани. Об этом сообщила «Псковская правда» с отсылкой на предпринимателя и собственника объекта Романа Кухи.

«Мы получили разрешение на проведение работ на год и приступили к реконструкции кровли» - отметил Кухи.

По договору с муниципалитетом, Гельдтова баня должна сохранить свои функции. Она является объектом культурного наследия регионального значения. Предприниматель поделился, что полтора года согласовывал проект с ГосНИОРХом, так как объект очень сложный.

«Сейчас у нас пройдены все научно-методические советы, получены необходимые заключения, разрешение на реконструкцию объекта, начата работа» - добавил собеседник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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