Псковичи празднуют 76-ой раз освобождение от немецко-фашистских захватчиков

27 Июль 2020 2020-07-27T16:23:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Псковском районе сегодня празднуется 76-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В честь этой даты прошел торжественный митинг на воинском мемориале «Жидилов Бор». Участники почтили память солдат и возложили цветы.

Фото с сайта администрации Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил горожан и отдельно ветеранов: «Сегодня мы говорим слова благодарности всем соотечественникам, кто воевал за освобождение на фронте и в тылу, кто был замучен фашистами и кто выжил, кто вернулся в родные земли и восстановил район».

На этом же мемориале после митинга состоялось перезахоронение останков воинов, найденных отрядами на территории Псковского района за прошедший год

ИСТОЧНИК KP.RU