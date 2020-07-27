Псковичи празднуют 76-ой раз освобождение от немецко-фашистских захватчиков
В Псковском районе сегодня празднуется 76-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
В честь этой даты прошел торжественный митинг на воинском мемориале «Жидилов Бор». Участники почтили память солдат и возложили цветы.
Фото с сайта администрации Псковской области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил горожан и отдельно ветеранов: «Сегодня мы говорим слова благодарности всем соотечественникам, кто воевал за освобождение на фронте и в тылу, кто был замучен фашистами и кто выжил, кто вернулся в родные земли и восстановил район».
На этом же мемориале после митинга состоялось перезахоронение останков воинов, найденных отрядами на территории Псковского района за прошедший год
ИСТОЧНИК KP.RU