Циклон дождей в Псковской области продлится до 4 дней

28 Июль 2020 2020-07-28T09:28:48+03:00

Дождь в Псковской области не останется на неделю

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Сегодня, 28 июля, в Псковской области ожидаются дожди, небо будет облачное с прояснениями, а температура днем поднимется до 23 градусов тепла.

В Псков дождь придет к 15:00 и будет идти на протяжении всего дня. К полуночи он утихнет и температура понизится до 18 градусов тепла.

Давление сегодня остается в пределах нормы, но уже завтра метеозависимые смогут почувствовать ухудшения самочувствия из-за магнитной бури.

ИСТОЧНИК KP.RU