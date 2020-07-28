Циклон дождей в Псковской области продлится до 4 дней
Дождь в Псковской области не останется на неделю
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Сегодня, 28 июля, в Псковской области ожидаются дожди, небо будет облачное с прояснениями, а температура днем поднимется до 23 градусов тепла.
В Псков дождь придет к 15:00 и будет идти на протяжении всего дня. К полуночи он утихнет и температура понизится до 18 градусов тепла.
Давление сегодня остается в пределах нормы, но уже завтра метеозависимые смогут почувствовать ухудшения самочувствия из-за магнитной бури.
ИСТОЧНИК KP.RU