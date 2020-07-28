В Псковской области пострадало 32 ребенка от клещей на прошлой неделе

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В Псковской области укушенные клещами люди обратились в больницу 159 раз на той неделе, включая 32 ребенка. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве передали: «В сравнении со среднемноголетними недельными данными количество обращений по поводу присасывания клещей (2059 чел. с начала сезона) снизилось на 35,6 %, а количество детей (654 чел. с начала сезона) увеличилось на 6,5 %. А по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество обратившихся снизилось на 35,9 %, из них количество обратившихся детей снизилось на 13 %».

В этом году в Псковском районе впервые паразит присосался к человеку 19 февраля. А привили от энцефалита 1972 человек, в том числе 111 детей. Серопрофилактика проведена 3 детям.

Обработан лес против клещей сейчас 102,2 гектара, а по плану – 600 гектаров.

Роспотребнадзор напоминает, что в Пскове удаление клещей проводится в травматологических пунктах.