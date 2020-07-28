Стало известно, когда отремонтируют первый этаж великолукской поликлиники

28 Июль 2020 2020-07-28T10:33:37+03:00

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В Великих Луках отремонтируют первый этаж поликлиники детской городской больницы к октябрю. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации области с отсылкой на председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марину Гаращенко.

Гаращенко выступила на совещании по реализации нацпроектов и рассказала, что проектно-сметная документация по поликлинике сформирована и прошла госэкспертизу.

Она также поделилась, что новые ИВЛ-аппараты закупят для онкологической службы. Они поступят за счет экономии по направлению «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU