Посетить эколекции и медитации от Полистовского заповедника приглашает фестиваль РосянкаFest

28 Июль 2020 2020-07-28T15:32:06+03:00

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С 29 июля по 2 августа в социальных сетях Полистовского заповедника состоится фестиваль дикой природы РосянкаFest. В программе фестиваля прямые эфиры и видео, которые можно бесплатно посетить на ресурсах заповедника во ВКонтакте, YouTube, Instagram и Facebook.

В рамках фестиваля запланированы научно-популярные лекции от ведущих сотрудников и партнёров заповедника, беседы об экологии и заповедниках России, короткометражные видео из природоохранных территорий всей страны и занимательные видео о болотах мира.

Необычным дополнением программы станут утренние разминки и вечерние медитации прямо с Полистовских болот. Присоединиться к практикам можно любому желающему.

После медитаций участников ждут виртуальные экскурсии по маршрутам заповедника и краеведческие авторские туры жителей приболотных деревень. В списке мероприятий есть и творческие, познавательные мастер-классы. А завершится фестиваль вечером бардовской песни.

"Программа фестиваля очень насыщенная и спланирована на пять дней. Кроме видео-роликов и прямых эфиров в конце каждого дня предусмотрена викторина с вопросами по прошедшим мероприятиям" - сообщают организаторы.

Уникальность фестиваля заключается в том, что к участию в нем присоединились особо охраняемые природные территории со всей страны: заповедники «Кологривский лес», «Калужские засеки», «Нижняя Кама», Жигулевский заповедник, Мордовский заповедник, Центральносибирский заповедник, объединенная дирекция «Заповедное Подлеморье», Тунгусский заповедник, заповедник «Кузнецкий Алатау», объединенная дирекция «Заповедное Прибайкалье», Астраханский заповедник, национальный парк «Куршская коса», Магаданский заповедник, национальный парк «Берингия», Командорский заповедник и Рдейский заповедник.

"Основная цель РосянкаFest - знакомство с Полистовским заповедником и другими особо охраняемыми природными территориями нашей страны, а также ценностью и уникальностью этих территорий. Основной темой, объединяющей все мероприятия, станет болото – ведь именно для охраны одной из крупнейших в Европе систем верховых болот, Полистово-Ловатской, и был создан Полистовский заповедник" - рассказывают организаторы фестиваля.

Подробная программа с датами и временем выхода роликов будет опубликована накануне начала фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU