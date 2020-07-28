2020-07-28T15:32:06+03:00
Общество

Посетить эколекции и медитации от Полистовского заповедника приглашает фестиваль РосянкаFest

Поделиться:
Фото: Ирина Минина (Полистовский заповедник)Фото: Ирина Минина (Полистовский заповедник)
Изменить размер текста:

С 29 июля по 2 августа в социальных сетях Полистовского заповедника состоится фестиваль дикой природы РосянкаFest. В программе фестиваля прямые эфиры и видео, которые можно бесплатно посетить на ресурсах заповедника во ВКонтакте, YouTube, Instagram и Facebook.

В рамках фестиваля запланированы научно-популярные лекции от ведущих сотрудников и партнёров заповедника, беседы об экологии и заповедниках России, короткометражные видео из природоохранных территорий всей страны и занимательные видео о болотах мира.

Необычным дополнением программы станут утренние разминки и вечерние медитации прямо с Полистовских болот. Присоединиться к практикам можно любому желающему.

После медитаций участников ждут виртуальные экскурсии по маршрутам заповедника и краеведческие авторские туры жителей приболотных деревень. В списке мероприятий есть и творческие, познавательные мастер-классы. А завершится фестиваль вечером бардовской песни.

"Программа фестиваля очень насыщенная и спланирована на пять дней. Кроме видео-роликов и прямых эфиров в конце каждого дня предусмотрена викторина с вопросами по прошедшим мероприятиям" - сообщают организаторы.

Уникальность фестиваля заключается в том, что к участию в нем присоединились особо охраняемые природные территории со всей страны: заповедники «Кологривский лес», «Калужские засеки», «Нижняя Кама», Жигулевский заповедник, Мордовский заповедник, Центральносибирский заповедник, объединенная дирекция «Заповедное Подлеморье», Тунгусский заповедник, заповедник «Кузнецкий Алатау», объединенная дирекция «Заповедное Прибайкалье», Астраханский заповедник, национальный парк «Куршская коса», Магаданский заповедник, национальный парк «Берингия», Командорский заповедник и Рдейский заповедник.

"Основная цель РосянкаFest - знакомство с Полистовским заповедником и другими особо охраняемыми природными территориями нашей страны, а также ценностью и уникальностью этих территорий. Основной темой, объединяющей все мероприятия, станет болото – ведь именно для охраны одной из крупнейших в Европе систем верховых болот, Полистово-Ловатской, и был создан Полистовский заповедник" - рассказывают организаторы фестиваля.

Подробная программа с датами и временем выхода роликов будет опубликована накануне начала фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В великолукскую инфекционную больницу скоро поступит современное оборудование
3500 заявлений принял ПсковГУ от абитуриентов со всей России
Посетить эколекции и медитации от Полистовского заповедника приглашает фестиваль РосянкаFest
Великолукская инфекционная больница построена на 22 %
Стало известно, когда отремонтируют первый этаж великолукской поликлиники
В Псковской области пострадало 32 ребенка от клещей на прошлой неделе
Солнечная погода вернется в Псковскую область через 4 дня
Билеты на прямой поезд Псков – Евпатория уже в продаже
Псковичи празднуют 76-ой раз освобождение от немецко-фашистских захватчиков
Около Гельдтовой бани в Пскове может появиться оборудованный пляж
Стало известно, когда отремонтируют крышу Гельдтовой бани
В Пскове открылась фотовыставка, посвященная «борцам» с коронавирусом
В Павской школе заканчивается ремонт спортзала за 1 миллион рублей
Псковские партии готовятся к выборам в муниципальные органы власти
В Великих Луках оживут динозавры и древние люди
Гоша Куценко ответил губернатору Псковской области на пост о вандализме
Женщину сбила «Шкода» на пешеходном переходе в Пскове
В Пскове реставрируют ремесленную школу начала XX века