3500 заявлений принял ПсковГУ от абитуриентов со всей России

28 Июль 2020 2020-07-28T13:01:15+03:00

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В Псковский государственный университет в этом году поступило 3500 заявлений из разных регионов страны и из-за рубежа. География абитуриентов раскинулась от Эстонии до Республики Бурятия. Сообщили "Комсомольской правде в Пскове" в управлении информационной политики ПсковГУ.

Приёмная кампания в главном вузе региона работает каждый день в электронном формате. Уже сформировано свыше 3800 личных кабинетов. Среди всех заявок: 1100 – желающих поступить на программы среднего профессионального образования, 1600 – бакалавриата и специалитета, 800 – магистратуры.

Самыми популярными программами среднего профессионального образования являются «Программирование в компьютерных системах», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» и «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».

Среди поступающих на бакалавриат и специалитет спросом пользуются такие программы как «Лечебное дело», «Юриспруденция», «Экономическая безопасность», «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа «Начальное образование и коррекционная педагогика», Специальное (дефектологическое) образование, программа «Логопедия».

Получить очную консультацию от специалистов Приёмной комиссии ПсковГУ по поступлению можно в отделениях Сбербанка.

Консультанты ПсковГУ работают по понедельникам, средам и пятницам с 10.00 до 13.00 по адресам г. Псков, Октябрьский пр., 23/25 и г. Псков, Рижский пр., 29/31.

Подать документы в ПсковГУ можно через электронный личный кабинет на сайте abit.pskgu.ru: https://epk.pskgu.ru/login.

По вопросам приема и подачи документов обращайтесь по тел. 8(8112) 79-78-58, 8(8112) 79-78-59, e-mail: priem@pskgu.ru.

Сайт для поступающих: abit.pskgu.ru

Группа ВК для поступающих: vk.com/abit.pskgu

ИСТОЧНИК KP.RU