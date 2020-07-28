Власьевскую башню в Пскове можно будет посещать до 21:00
Власьевская башня Псковского кремля переходит на летний режим работы с 31 июля. Об этом сообщается в официальной группе Кремля в социальной сети ВКонтакте.
По вторникам башню посещать можно будет с 18:00 до 21:00. Режим работы со среды по воскресенье – с 11:00 до 21:00. Понедельник – выходной день.
Билеты внутрь на смотровую площад ку можно приобрести в кассе на улице Кремль, 7, до 20:30.
Взрослые пройдут на входе за 100 рублей, а школьники, студенты и пенсионеры – за 50 рублей. Льготным категориям людей необходимо иметь при себе соответствующий документ.
Вход в объект расположен со стороны Довмонтова города.
В Власьевской башне продолжает работать выставка «Псковский кремль и его окрестности на старых фотографиях».
«Выставка ретро фотографий позволяет взглянуть на город глазами псковича XIX-XX веков» - рассказали в группе.
ИСТОЧНИК KP.RU