2020-07-28T17:47:23+03:00
Общество

Власьевскую башню в Пскове можно будет посещать до 21:00

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Фото из группы Кремля соцсети ВКонтактеФото из группы Кремля соцсети ВКонтакте
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Власьевская башня Псковского кремля переходит на летний режим работы с 31 июля. Об этом сообщается в официальной группе Кремля в социальной сети ВКонтакте.

По вторникам башню посещать можно будет с 18:00 до 21:00. Режим работы со среды по воскресенье – с 11:00 до 21:00. Понедельник – выходной день.

Билеты внутрь на смотровую площад ку можно приобрести в кассе на улице Кремль, 7, до 20:30.

Взрослые пройдут на входе за 100 рублей, а школьники, студенты и пенсионеры – за 50 рублей. Льготным категориям людей необходимо иметь при себе соответствующий документ.

Вход в объект расположен со стороны Довмонтова города.

В Власьевской башне продолжает работать выставка «Псковский кремль и его окрестности на старых фотографиях».

«Выставка ретро фотографий позволяет взглянуть на город глазами псковича XIX-XX веков» - рассказали в группе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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