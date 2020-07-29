В ближайшие 3 часа в Псковской области дождь не прекратится

29 Июль 2020 2020-07-29T09:17:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, с 9 утра до полудня Гидрометеоцентр прогнозирует небольшой дождь на территории Псковской области.

Температура воздуха по ощущениям будет такой же, как вчера от +18 до +22 градусов.

Предстоящая ночь будет относительно прохладной. Термометр к 3-4 часам ночи опустится до +12 градусов.

Также сегодня почувствуют ухудшение самочувствия метеозависимые люди. Так как в среду, 29 июля, состоится последняя в этом месяце магнитная буря.

ИСТОЧНИК KP.RU