61 двор Великих Лук отремонтируют к 2021 году

29 Июль 2020 2020-07-29T09:41:13+03:00

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К следующему году Великие Луки преобразятся благодаря нескольким программам. Об этом сообщил первый заместитель главы городской администрации Юрий Власюк на встрече главы Великих Лук Николая Козловского с общественными советниками главы города, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Всего к 2021 будет отремонтирован 61 двор Великих Лук. Уже сейчас федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» позволила произвести ремонт 13 дворовых территорий. На эти цели было выделено 8 миллионов 453 тысячи рублей.

Ещё 48 дворов в этом году приведут в порядок в рамках муниципальной программы «Благоустроенный двор». На сегодняшний день 11 дворов по этой программе уже сданы после ремонта.

«Замечаний к ремонту [отремонтированных] дворов нет. И нет сомнений, что последующее благоустройство будет выполнено в срок», – подчеркнул Юрий Власюк. Так же он сообщил, что уже начат сбор заявок от горожан по благоустройству города на 2021-й год.

ИСТОЧНИК KP.RU