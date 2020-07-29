2020-07-29T10:01:37+03:00
Общество

В Псково-Печерском монастыре попрощались со старейшим монахом

Поделиться:
Фото: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырьФото: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
Изменить размер текста:

В Псково-Печерском монастыре отпели старейшего монаха монастыря Мартирия (Шубина) 28 июля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Монах Мартирий (Марк Демьянович Шубин) родился в 1926 году в Брянской области. Участвовал в Великой Отечественной войне, в 1943 года попал в плен и был отправлен в Германию. Белорусские партизаны освободили Шубина, после начал воевать в числе партизан. Отряд попал в засаду фашистов и снова Марк оказался пленен и освобожден. Далее будущий монах отправился на фронт, освобождать Европу.

Фото: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

Фото: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

После Великой Отечественной войны он продолжил военную службу до 1950 года, дале работал на гражданке. В 1968 году Марк вступил в братию Псково-Печерского монастыря и принял постриг с именем Мартирий.

Таким образом, Мартирий был послушником храма 52 года.

Отпевание прошло на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Ему было 95 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сборник народных легенд Псковского края выпустила профессор ПсковГУ
На Запсковье возводят новый детский садик на 140 мест
Псковичка лишилась автомобиля за долг в 10 миллионов
В Великих Луках мужчина зарезал своего знакомого
В Псково-Печерском монастыре попрощались со старейшим монахом
Один человек погиб в пожаре в Псковском районе
61 двор Великих Лук отремонтируют к 2021 году
В ближайшие 3 часа в Псковской области дождь не прекратится
Власьевскую башню в Пскове можно будет посещать до 21:00
В великолукскую инфекционную больницу скоро поступит современное оборудование
3500 заявлений принял ПсковГУ от абитуриентов со всей России
Посетить эколекции и медитации от Полистовского заповедника приглашает фестиваль РосянкаFest
Великолукская инфекционная больница построена на 22 %
Стало известно, когда отремонтируют первый этаж великолукской поликлиники
В Псковской области пострадало 32 ребенка от клещей на прошлой неделе
Солнечная погода вернется в Псковскую область через 4 дня
Билеты на прямой поезд Псков – Евпатория уже в продаже
Псковичи празднуют 76-ой раз освобождение от немецко-фашистских захватчиков
Около Гельдтовой бани в Пскове может появиться оборудованный пляж
Стало известно, когда отремонтируют крышу Гельдтовой бани
В Пскове открылась фотовыставка, посвященная «борцам» с коронавирусом
В Павской школе заканчивается ремонт спортзала за 1 миллион рублей
Псковские партии готовятся к выборам в муниципальные органы власти
В Великих Луках оживут динозавры и древние люди
Гоша Куценко ответил губернатору Псковской области на пост о вандализме
Женщину сбила «Шкода» на пешеходном переходе в Пскове
В Пскове реставрируют ремесленную школу начала XX века