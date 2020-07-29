В Псково-Печерском монастыре попрощались со старейшим монахом

29 Июль 2020 2020-07-29T10:01:37+03:00

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В Псково-Печерском монастыре отпели старейшего монаха монастыря Мартирия (Шубина) 28 июля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Монах Мартирий (Марк Демьянович Шубин) родился в 1926 году в Брянской области. Участвовал в Великой Отечественной войне, в 1943 года попал в плен и был отправлен в Германию. Белорусские партизаны освободили Шубина, после начал воевать в числе партизан. Отряд попал в засаду фашистов и снова Марк оказался пленен и освобожден. Далее будущий монах отправился на фронт, освобождать Европу.

Фото: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

После Великой Отечественной войны он продолжил военную службу до 1950 года, дале работал на гражданке. В 1968 году Марк вступил в братию Псково-Печерского монастыря и принял постриг с именем Мартирий.

Таким образом, Мартирий был послушником храма 52 года.

Отпевание прошло на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Ему было 95 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU