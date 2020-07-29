В Великих Луках мужчина зарезал своего знакомого

29 Июль 2020 2020-07-29T10:24:47+03:00

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В Великолукском районе мужчина предумышленно пырнул ножом своего знакомого. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе прокуратуры Великолукского района.

Расследование подтвердило, что в феврале 2020 года великолучанин в состоянии алкогольного опьянения поссорился со знакомым. В итоге, он взял нож и прицельно ударил в живот приятелю. Пострадавшему был нанесен тяжкий вред здоровью.

Гражданина судили по статье за умышленное причинение тяжкого, опасного для жизни, вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Его признали виновным.

Суд вынес приговори – лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU