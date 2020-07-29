Псковичка лишилась автомобиля за долг в 10 миллионов
У псковички отобрали автомобиль за миллионные долги. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.
Машина Opel Corsa была изъята в счет долгов, взыскивается более 10 миллионов рублей. Псковичка не отдает деньги физическим и юридическим лицам, а также кредитным организациям и налоговым органам.
«Должница часто попадается в поле зрения УФССП России по Псковской области. Не единожды к ней применялись все меры принудительного исполнения» - прокомментировали в управлении.
Автотранспорт арестовали и увезли на эвакуаторе. Opel реализуют на торгах арестованного имущества. Если его не купят, то предложат взыскателям в счёт погашения задолженности.
ИСТОЧНИК KP.RU