Псковичка лишилась автомобиля за долг в 10 миллионов

29 Июль 2020 2020-07-29T10:56:52+03:00

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У псковички отобрали автомобиль за миллионные долги. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Машина Opel Corsa была изъята в счет долгов, взыскивается более 10 миллионов рублей. Псковичка не отдает деньги физическим и юридическим лицам, а также кредитным организациям и налоговым органам.

«Должница часто попадается в поле зрения УФССП России по Псковской области. Не единожды к ней применялись все меры принудительного исполнения» - прокомментировали в управлении.

Автотранспорт арестовали и увезли на эвакуаторе. Opel реализуют на торгах арестованного имущества. Если его не купят, то предложат взыскателям в счёт погашения задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU