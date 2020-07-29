На Запсковье возводят новый детский садик на 140 мест
В Пскове строят новый детский сад на 140 мест. сообщил заместитель главы городской администрации Александр Коновалов в своём Instagram-аккаунте.
Фото из Instagram-аккаунта Александра Коновалова
В развивающемся микрорайоне № 14 началось строительство дошкольного образовательного учреждения. «Строительство организовано в рамках инвестиционного соглашения за счёт средств инвестора» - поделился заместитель.
Фото из Instagram-аккаунта Александра Коновалова
Планируется к октябрю 2020 года завершить строительство коробки здания, если график не собьется.
Параллельно ведутся работы по подводке внеплощадочных сетей.
ИСТОЧНИК KP.RU