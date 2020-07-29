На Запсковье возводят новый детский садик на 140 мест

29 Июль 2020 2020-07-29T11:27:43+03:00

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В Пскове строят новый детский сад на 140 мест. сообщил заместитель главы городской администрации Александр Коновалов в своём Instagram-аккаунте.

Фото из Instagram-аккаунта Александра Коновалова

В развивающемся микрорайоне № 14 началось строительство дошкольного образовательного учреждения. «Строительство организовано в рамках инвестиционного соглашения за счёт средств инвестора» - поделился заместитель.

Фото из Instagram-аккаунта Александра Коновалова

Планируется к октябрю 2020 года завершить строительство коробки здания, если график не собьется.

Параллельно ведутся работы по подводке внеплощадочных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU