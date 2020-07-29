Сборник народных легенд Псковского края выпустила профессор ПсковГУ

29 Июль 2020 2020-07-29T12:26:11+03:00

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Вышел в свет двухтомник доктора филологических наук, профессора кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Любови Юрчук «Легенды Псковской области», получивший грантовую поддержку Российском фонде фундаментальных исследовании . Сообщили в управлении информационной политики ПсковГУ.

Любовь Юрчук стала первой, кто собрал и опубликовал народные легенды Псковского края с научным комментарием. В этом ей помогали преподаватели и студенты ПсковГУ во время фольклорных экспедиций с 1977 по 2016 год.

«Книга – результат работы по двум научным проектам, получившим грантовую поддержку Российского фонда фундаментальных исследований: исследовательскому (2017-2018) и издательскому (2019)», - рассказала профессор.

В двухтомник вошли христианские легенды, легенды-«былички» о мистических и религиозных странностях и чудесах в жизни человека и местные легенды, повествующие о событиях христианской истории края.

В книгу включены псковские легенды о "провалищах" - ушедших под землю либо под воду культовых сооружениях и селениях, святых камнях, "деревенских святынях" и кладах.

ИСТОЧНИК KP.RU