С 3 августа начнется подача газа в псковские новостройки

29 Июль 2020 2020-07-29T15:51:27+03:00

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В Пскове возобновят работы по пускам газа в многоквартирные дома с 3 августа. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в управлении информационной политики администрации Псковской области.

Работы были прекращены в апреле из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

Люди писали на сайт губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову о нужде в данных работах.

«После обсуждения в Администрации области вопроса о возможности начала работ и получения разъяснений от Роспотребнадзора по Псковской области АО «Газпром газораспределение Псков» с 3 августа возобновит работы по пускам газа в многоквартирные дома с обязательным соблюдением условий мер защиты — масочный режим, антисептики и т. д.» - передали в пресс-службе.

Жителей города тоже просят соблюдать масочный режим при визите специалистов газораспределительной организации.

Пускать газ начнут по следующему графику: улица Кузбасская дивизия, 10 — 3 августа; ул. Владимирская, 11 — 4 августа; ул. Балтийская, 20а — 5 августа; ул. Крупская, 24 — 6 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU