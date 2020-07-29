В микрорайоне Пскова Любятово построят новый пришкольный стадион

29 Июль 2020 2020-07-29T15:43:33+03:00

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Сегодня, 29 июля, заместитель главы городской администрации Александр Коновалов сообщил о строительстве нового стадиона у школы №17 по Зональному шоссе, 11. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

В администрации города уже определен подрядчик по строительству. Его избирали с помощью аукциона.

«За основу был взят реализованный ранее проект в школе №47, – прокомментировал Александр Коновалов. – В состав спортивного ядра войдёт футбольный газон, многофункциональная игровая площадка, беговые дорожки, уличные тренажеры».

Фото: @konovalov858

Помимо самого стадиона, реконструкция пройдет и на близлежащей территории. Ремонт затронет освещение и ограждение территории.

По мнению Коновалова, этот спортивный объект привлечет подростков и молодежь всего микрорайона. Ведь по близости еще нет достаточного количества спортивной инфраструктуры.

Фото: @konovalov858

ИСТОЧНИК KP.RU