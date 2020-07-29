В микрорайоне Пскова Любятово построят новый пришкольный стадион
Сегодня, 29 июля, заместитель главы городской администрации Александр Коновалов сообщил о строительстве нового стадиона у школы №17 по Зональному шоссе, 11. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
В администрации города уже определен подрядчик по строительству. Его избирали с помощью аукциона.
«За основу был взят реализованный ранее проект в школе №47, – прокомментировал Александр Коновалов. – В состав спортивного ядра войдёт футбольный газон, многофункциональная игровая площадка, беговые дорожки, уличные тренажеры».
Фото: @konovalov858
Помимо самого стадиона, реконструкция пройдет и на близлежащей территории. Ремонт затронет освещение и ограждение территории.
По мнению Коновалова, этот спортивный объект привлечет подростков и молодежь всего микрорайона. Ведь по близости еще нет достаточного количества спортивной инфраструктуры.
Фото: @konovalov858
ИСТОЧНИК KP.RU