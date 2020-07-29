Юрий Дудь остановился в гостинице города Пскова

29 Июль 2020 2020-07-29T18:21:26+03:00

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Вчера, 28 июля, популярный видеоблогер Юрий Дудь остановился в одном из отелей города Пскова. Об этом сообщили сообщили псковичи в социальных сетях.

Справка: Юрий Дудь — российский журналист и видеоблогер. Его известность началась с работы в издании Sports.ru. Далее его захватила идея блоггинга, он собрал команду и создал канал "вДудь" на площадке YouTube. По состоянию на июнь 2020 года канал имеет 7.6 млн подписчиков и более 1 млрд просмотров. В рамках своего канала, Юрий Дудь берёт интервью у известных журналистов, бизнесменов, политиков, деятелей Интернета, телевидения, театра, кино, шоу-бизнеса и науки.

Можно предположить, что Псковскую область Юрий посетил для нового ролика. Но об истинной причине приезда можно только догадываться. Ведь на любые расспросы он не проронил ни слова о задумке.

Как отметили сотрудники гостиницы, в общении Юрий оказался добрым, приветливым и охотно фотографировался с поклонниками.

ИСТОЧНИК KP.RU