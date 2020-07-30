Псковские байкеры вышли на профилактический рейд

30 Июль 2020 2020-07-30T10:17:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Байкеры Псковской области вместе с сотрудниками дорожной инспекции Печорского района с вышли на профилактический рейд. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 24 по 25 июля на территории Печорского и Палкинского районов происходил контроль соблюдения правил дорожного движения водителями мототранспортных средств..В нем участвовало несколько экипажей ДПС отделения ГИБДД России "Печорский", участники мотоклуба "Печорская мотоземщина", а также народный дружинник.

В ходе рейда в одной из деревень был выявлен водитель квадроцикла, который находился за рулем без шлема. Заметив дорожных полицейских, он попытался скрыться, но был задержан. К тому же оказалось, что гражданин был в нетрезвом состоянии, а его транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.

В городе Печоры был задержан водитель, управлявший машиной в нетрезвом виде. Однако, он уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Теперь этот водитель может быть привлечен к уголовной ответственности. А в деревне Качаново Палкинского района инспекторы задержали водителя, не имевшего права управления транспортным средством.

Всего было выявлено восемь нарушений ПДД. Нарушители будут привлечены к административной ответственности. А подобные профилактические мероприятия, с участием общественников, печорские полицейские планируют организовывать на регулярной основе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/793437" frameborder="0"></iframe> Задержание нетрезвого водителя в Печорах Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU