В Псков запретили ввоз 18,5 тонн зараженных белорусских томатов

Фото: управления Россельхознадзора

В Псковскую область не пропустили белорусские томаты, в них нашли западный цветочный трипс. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Справка: Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) вредит всем овощным культурам и большинству декоративно- цветочных растений. Является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний растений.

Фото: управления Россельхознадзора

На границе России с Белоруссией в пункте карантина растений «Долосцы-1» запрещен ввоз 18,5 тонн томатов.

Овощи ехали в Смоленск из Брестской области Республики Беларусь.

В ходе инспекции были обнаружены живые имаго насекомых, которые по морфологическим признакам схожи с карантинным объектом. Результаты лабораторных исследований подтвердили предположения.

Насекомые идентифицированы как западный цветочный трипс и являются карантинными для стран Евразийского экономического союза. Поэтому ввоз томатов не был осуществлен.