62 фальшивки обнаружили в Псковской области с начала 2020 года

30 Июль 2020 2020-07-30T10:56:15+03:00

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За первые полгода Банк России в Псковской области выявил и изъял 62 фальшивых банкноты и монеты. "Комсомольско правде в Пскове" сообщили в пресс-службе отделения Центрального банка Российской Федерации в Псковской области.

По состоянию на сегодняшний день, в подразделениях Банка России и кредитных организациях Псковской области выявлена 41 поддельная банкнота Банка России. Из них 27 штук стоимостью 5 тысяч рублей, а 11 в одну тысячу рублей. А также по одной банкноте номиналом 100, 200 и 500 рублей.

Кроме того, были обнаружены две фальшивые 100-долларовые купюры.

По словам специалистов, в обороте вновь появились поддельные монеты по 10 рублей. Признаки подделки легко можно установить визуально, изображение на монетах не четкое. Всего таких монет с начала года обнаружено 19 штук.

Большое количество подделок приходится на пятитысячные и тысячерублевые банкноты. Чаще всего их можно найти в сетевых магазинах и на заправках.

В последние годы количество поддельных банкнот в Псковской области уменьшается, количество выявленных фальшивок сократилось на 8,8% по сравнению с прошлым годом.

Тем не менее, подлинность купюр рекомендуется внимательно проверять. Полный перечень признаков подлинности всех банкнот Банка России можно найти на официальном сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

ИСТОЧНИК KP.RU