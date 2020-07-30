62 фальшивки обнаружили в Псковской области с начала 2020 года
За первые полгода Банк России в Псковской области выявил и изъял 62 фальшивых банкноты и монеты. "Комсомольско правде в Пскове" сообщили в пресс-службе отделения Центрального банка Российской Федерации в Псковской области.
По состоянию на сегодняшний день, в подразделениях Банка России и кредитных организациях Псковской области выявлена 41 поддельная банкнота Банка России. Из них 27 штук стоимостью 5 тысяч рублей, а 11 в одну тысячу рублей. А также по одной банкноте номиналом 100, 200 и 500 рублей.
Кроме того, были обнаружены две фальшивые 100-долларовые купюры.
По словам специалистов, в обороте вновь появились поддельные монеты по 10 рублей. Признаки подделки легко можно установить визуально, изображение на монетах не четкое. Всего таких монет с начала года обнаружено 19 штук.
Большое количество подделок приходится на пятитысячные и тысячерублевые банкноты. Чаще всего их можно найти в сетевых магазинах и на заправках.
В последние годы количество поддельных банкнот в Псковской области уменьшается, количество выявленных фальшивок сократилось на 8,8% по сравнению с прошлым годом.
Тем не менее, подлинность купюр рекомендуется внимательно проверять. Полный перечень признаков подлинности всех банкнот Банка России можно найти на официальном сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».
ИСТОЧНИК KP.RU