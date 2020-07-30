2020-07-30T11:16:15+03:00
Экономика

Как проверить на подлинность купюру в Псковской области

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В последние годы количество поддельных банкнот в Псковской области уменьшается, количество выявленных фальшивок сократилось на 8,8% по сравнению с прошлым годом. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в пресс-службе отделения Центрального банка Российской Федерации в Псковской области.

Тем не менее, подлинность купюр рекомендуется внимательно проверять. Полный перечень признаков подлинности всех банкнот Банка России можно найти на официальном сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

Приложение позволяет в интерактивном формате рассмотреть защитные признаки на экране смартфона, а также сымитировать проверку на просвет, при наклоне и на ощупь. Потренировавшись виртуально, легко проверить все эти признаки на реальной банкноте.

Если подлинность купюры все же вызывает сомнения, ее можно сдать в банк для экспертизы. В Банк России на экспертизу поступают также банкноты с существенными повреждениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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