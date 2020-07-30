В Великих Луках задержали мужчину, находившегося в розыске

30 Июль 2020 2020-07-30T11:25:05+03:00

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В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали гражданина, находившегося в розыске. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж Росгвардии следовал маршруту патрулирования. В районе улицы Ухтомского остановил для проверки документов 38-летнего мужчину. Его внешность совпадала с приметами разыскиваемого гражданина.

В ходе задержания выяснилось, что он действительно находится в исполнительном розыске. Он обвиняется за задолженность по уплате алиментов на ребенка.

Задержанный передан инициатору розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU