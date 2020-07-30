2020-07-30T12:24:58+03:00
Общество

В Псково-Печорском монастыре откроется мультимедийная выставка в честь духовника Иоанна (Крестьянкина)

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Свято-Успенском Псково-Печорском монастыре в субботу, 1 августа, состоится открытие мультимедийной выставки «Батюшка». Она будет посвящена жизни известного по всей стране православного духовника Иоанна (Крестьянкина). Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в пресс-центре Псково-Печерского монастыря.

Справка: «Батюшка» - так тепло называли одного из самых известных русских старцев XX века архимандрита Иоанна Крестьянкина его многочисленные духовные чада.

Экспозиция продолжит цикл проектов о псковской земле, но станет первой в истории выставкой об отце Иоанне. Среди экспозиций: личные письма старца, цитаты из которых знакомы многим по книгам издательства «Вольный странник».

.

.

Выставка будет расположена в здании Музея Псково-Печерского монастыря. Она будет включать семь залов с мультимедийными экспонатами: хронолентой, лайтбоксами и видеохроникой на шестиметровом экране. Также можно будет ознакомиться с изданиями трудов и взять на память цитаты и советы отца Иоанна.

.

.

Выставка пройдет с 1 августа по 31 октября 2020 года в Музее Псково-Печерского монастыря в г. Печоры Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пскович погасил задолженность по алиментам в размере 300 тысяч рублей
Коронавирус в Псковской области 2020: последние новости на 30 июля
В Пскове появилось новое оборудование для коррекционно-развивающей работы
Плавучую сцену поставят на опен-эйре в псковском дендропарке
Почему нельзя обрабатывать деньги во время пандемии рассказали в банке Пскова
3 концерта под открытым небом пройдет в Пскове на фестивале "Музыка на воде"
В Псково-Печорском монастыре откроется мультимедийная выставка в честь духовника Иоанна (Крестьянкина)
В Великих Луках задержали мужчину, находившегося в розыске
Как проверить на подлинность купюру в Псковской области
62 фальшивки обнаружили в Псковской области с начала 2020 года
С сегодняшнего дня отменен автобус по маршруту «Псков - Санкт-Петербург»
В Псков запретили ввоз 18,5 тонн зараженных белорусских томатов
Псковские байкеры вышли на профилактический рейд
После обеда в Псковской области начнется холодный дождь
Юрий Дудь остановился в гостинице города Пскова
В микрорайоне Пскова Любятово построят новый пришкольный стадион
С 3 августа начнется подача газа в псковские новостройки
"Народные тропы" на улице Владимирской в Пскове уложили брусчаткой
Сборник народных легенд Псковского края выпустила профессор ПсковГУ
На Запсковье возводят новый детский садик на 140 мест
Псковичка лишилась автомобиля за долг в 10 миллионов
В Великих Луках мужчина зарезал своего знакомого
В Псково-Печерском монастыре попрощались со старейшим монахом
Один человек погиб в пожаре в Псковском районе
61 двор Великих Лук отремонтируют к 2021 году