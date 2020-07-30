В Псково-Печорском монастыре откроется мультимедийная выставка в честь духовника Иоанна (Крестьянкина)

30 Июль 2020 2020-07-30T12:24:58+03:00

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В Свято-Успенском Псково-Печорском монастыре в субботу, 1 августа, состоится открытие мультимедийной выставки «Батюшка». Она будет посвящена жизни известного по всей стране православного духовника Иоанна (Крестьянкина). Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в пресс-центре Псково-Печерского монастыря.

Справка: «Батюшка» - так тепло называли одного из самых известных русских старцев XX века архимандрита Иоанна Крестьянкина его многочисленные духовные чада.

Экспозиция продолжит цикл проектов о псковской земле, но станет первой в истории выставкой об отце Иоанне. Среди экспозиций: личные письма старца, цитаты из которых знакомы многим по книгам издательства «Вольный странник».

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Выставка будет расположена в здании Музея Псково-Печерского монастыря. Она будет включать семь залов с мультимедийными экспонатами: хронолентой, лайтбоксами и видеохроникой на шестиметровом экране. Также можно будет ознакомиться с изданиями трудов и взять на память цитаты и советы отца Иоанна.

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Выставка пройдет с 1 августа по 31 октября 2020 года в Музее Псково-Печерского монастыря в г. Печоры Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU