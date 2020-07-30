2020-07-30T12:48:40+03:00
Общество

3 концерта под открытым небом пройдет в Пскове на фестивале "Музыка на воде"

Поделиться:
Фото: Анна ЛабаФото: Анна Лаба
Изменить размер текста:

С 21 августа по 12 сентября Пскове пройдёт три концерта в рамках фестиваля «Музыка на воде». Об этом "Комсомольской правде в Пскове" рассказали директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова и главный директор и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский.

Концерт под открытым небом пройдёт в дендропарке. На мероприятие люди попадут только по пригласительным билетам. Территорию парка огородят и пустят ограниченное количество человек, чтобы можно было соблюдать социальную дистанцию.

Планируется провести онлайн-трансляции: «Мы надеемся, что этот фестиваль увидят не только псковичи, но и жители других городов и стран» - отметила Елизавета Барышникова.

Будет устроена максимально комфортная площадка, чтобы приятно провести выходные. Биотуалеты, 200 пуфов для зрителей, фудкорт.

На открытии зрители услышат новую музыку: «Карантин маэстро пошёл на руку. Оркестр начал исполнять совершенно другую музыку - барокко» - также поделилась директор филармонии.

«Отстрела уток не будет, ни одна птица не пострадает!» - посмеялись спикеры.

Пригласительные появятся в кассе филармонии за неделю до фестиваля. В одни руки можно будет получить 2 билета бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пскович погасил задолженность по алиментам в размере 300 тысяч рублей
Коронавирус в Псковской области 2020: последние новости на 30 июля
В Пскове появилось новое оборудование для коррекционно-развивающей работы
Плавучую сцену поставят на опен-эйре в псковском дендропарке
Почему нельзя обрабатывать деньги во время пандемии рассказали в банке Пскова
3 концерта под открытым небом пройдет в Пскове на фестивале "Музыка на воде"
В Псково-Печорском монастыре откроется мультимедийная выставка в честь духовника Иоанна (Крестьянкина)
В Великих Луках задержали мужчину, находившегося в розыске
Как проверить на подлинность купюру в Псковской области
62 фальшивки обнаружили в Псковской области с начала 2020 года
С сегодняшнего дня отменен автобус по маршруту «Псков - Санкт-Петербург»
В Псков запретили ввоз 18,5 тонн зараженных белорусских томатов
Псковские байкеры вышли на профилактический рейд
После обеда в Псковской области начнется холодный дождь
Юрий Дудь остановился в гостинице города Пскова
В микрорайоне Пскова Любятово построят новый пришкольный стадион
С 3 августа начнется подача газа в псковские новостройки
"Народные тропы" на улице Владимирской в Пскове уложили брусчаткой
Сборник народных легенд Псковского края выпустила профессор ПсковГУ
На Запсковье возводят новый детский садик на 140 мест
Псковичка лишилась автомобиля за долг в 10 миллионов
В Великих Луках мужчина зарезал своего знакомого
В Псково-Печерском монастыре попрощались со старейшим монахом
Один человек погиб в пожаре в Псковском районе
61 двор Великих Лук отремонтируют к 2021 году