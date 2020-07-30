3 концерта под открытым небом пройдет в Пскове на фестивале "Музыка на воде"

30 Июль 2020 2020-07-30T12:48:40+03:00

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С 21 августа по 12 сентября Пскове пройдёт три концерта в рамках фестиваля «Музыка на воде». Об этом "Комсомольской правде в Пскове" рассказали директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова и главный директор и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский.

Концерт под открытым небом пройдёт в дендропарке. На мероприятие люди попадут только по пригласительным билетам. Территорию парка огородят и пустят ограниченное количество человек, чтобы можно было соблюдать социальную дистанцию.

Планируется провести онлайн-трансляции: «Мы надеемся, что этот фестиваль увидят не только псковичи, но и жители других городов и стран» - отметила Елизавета Барышникова.

Будет устроена максимально комфортная площадка, чтобы приятно провести выходные. Биотуалеты, 200 пуфов для зрителей, фудкорт.

На открытии зрители услышат новую музыку: «Карантин маэстро пошёл на руку. Оркестр начал исполнять совершенно другую музыку - барокко» - также поделилась директор филармонии.

«Отстрела уток не будет, ни одна птица не пострадает!» - посмеялись спикеры.

Пригласительные появятся в кассе филармонии за неделю до фестиваля. В одни руки можно будет получить 2 билета бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU