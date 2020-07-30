Почему нельзя обрабатывать деньги во время пандемии рассказали в банке Пскова

30 Июль 2020 2020-07-30T14:03:11+03:00

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В Банк России на экспертизу поступают также банкноты с существенными повреждениями. В итоге узнается, что граждане во время пандемии коронавируса применили домашние средства для "очистки" денежных средств. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" рассказали в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

У многих людей во время карантина появились опасения о чистоте наличных денежных средств, которые переходят из рук в руки. Граждане предположили, что деньги могут быть источником заражения. Поэтому некоторые пытаются «продезинфицировать» их, используя для этого микроволновые печи, спиртосодержащие жидкости, химикаты.

«Не стоит заниматься самостоятельной «дезинфекцией» банкнот. Это может привести к их повреждению и полной утрате платежеспособности», – сообщил заместитель управляющего Отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

Он сообщил, что те деньги, которые попадают к человеку в руки, проходят необходимую дезинфекцию. Поэтому перенос инфекции невозможен:

«Банк России выдает кредитным организациям полностью безопасные наличные деньги. Они выдерживаются «на карантине» в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения».

ИСТОЧНИК KP.RU