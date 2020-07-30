Плавучую сцену поставят на опен-эйре в псковском дендропарке

30 Июль 2020 2020-07-30T14:26:35+03:00

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Фестиваль «Музыка на воде» пройдёт на пруду с утками в псковском дендропарке. Рассказали в ходе пресс-конференции директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова и главный директор и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский.

Сцену поставят на воде в части пруда ближе к дамбе. На плавучую конструкцию натянут тент, под ним будет сидеть оркестр.

Напротив обустроят две поляны. На первой поставят экран, чтобы на противоположной поляне было видно достаточно близко, что происходит на сцене.

На всей территории будут работать волонтеры, которые подскажут гостям, как они могут расположиться.

«Мы заботимся о том, чтобы наши зрители были в безопасности. Это будет одно из самых масштабных мероприятий с начала карантина» - отметила директор филармонии Елизавета Барышникова.

Три концерта под открытым небом пройдет в Пскове на фестивале «Музыка на воде».

ИСТОЧНИК KP.RU