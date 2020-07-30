2020-07-30T14:26:35+03:00
Общество

Плавучую сцену поставят на опен-эйре в псковском дендропарке

Анна Лаба
Поделиться:
Фото Анны ЛабаФото Анны Лаба
Изменить размер текста:

Фестиваль «Музыка на воде» пройдёт на пруду с утками в псковском дендропарке. Рассказали в ходе пресс-конференции директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова и главный директор и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский.

Сцену поставят на воде в части пруда ближе к дамбе. На плавучую конструкцию натянут тент, под ним будет сидеть оркестр.

Напротив обустроят две поляны. На первой поставят экран, чтобы на противоположной поляне было видно достаточно близко, что происходит на сцене.

На всей территории будут работать волонтеры, которые подскажут гостям, как они могут расположиться.

«Мы заботимся о том, чтобы наши зрители были в безопасности. Это будет одно из самых масштабных мероприятий с начала карантина» - отметила директор филармонии Елизавета Барышникова.

Три концерта под открытым небом пройдет в Пскове на фестивале «Музыка на воде».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пскович погасил задолженность по алиментам в размере 300 тысяч рублей
Коронавирус в Псковской области 2020: последние новости на 30 июля
В Пскове появилось новое оборудование для коррекционно-развивающей работы
Плавучую сцену поставят на опен-эйре в псковском дендропарке
Почему нельзя обрабатывать деньги во время пандемии рассказали в банке Пскова
3 концерта под открытым небом пройдет в Пскове на фестивале "Музыка на воде"
В Псково-Печорском монастыре откроется мультимедийная выставка в честь духовника Иоанна (Крестьянкина)
В Великих Луках задержали мужчину, находившегося в розыске
Как проверить на подлинность купюру в Псковской области
62 фальшивки обнаружили в Псковской области с начала 2020 года
С сегодняшнего дня отменен автобус по маршруту «Псков - Санкт-Петербург»
В Псков запретили ввоз 18,5 тонн зараженных белорусских томатов
Псковские байкеры вышли на профилактический рейд
После обеда в Псковской области начнется холодный дождь
Юрий Дудь остановился в гостинице города Пскова
В микрорайоне Пскова Любятово построят новый пришкольный стадион
С 3 августа начнется подача газа в псковские новостройки
"Народные тропы" на улице Владимирской в Пскове уложили брусчаткой
Сборник народных легенд Псковского края выпустила профессор ПсковГУ
На Запсковье возводят новый детский садик на 140 мест
Псковичка лишилась автомобиля за долг в 10 миллионов
В Великих Луках мужчина зарезал своего знакомого
В Псково-Печерском монастыре попрощались со старейшим монахом
Один человек погиб в пожаре в Псковском районе
61 двор Великих Лук отремонтируют к 2021 году