2020-07-30T14:47:19+03:00
Общество

В Пскове появилось новое оборудование для коррекционно-развивающей работы

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В Псков поступило новое оборудование для коррекционно-развивающей работы. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в управлении информационной политики администрации Псковской области.

Оборудование поступило в псковские специализированные образовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это стало возможным в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

«Материально-техническую базу обновят региональный Центр лечебной педагогики и областной Центр специального образования № 1. Таким образом, уже с начала нового учебного года более 800 детей начнут обучение в обновленных классах с современным оборудованием» - отметили в пресс-службе.

Приобретено оборудование для швейной, гончарной, полиграфической мастерских, мастерской повара. Помимо этого, специализированное оборудование для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми.

В итоге, потратили более 15 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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