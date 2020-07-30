2020-07-30T16:12:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Псковской области 2020: последние новости на 30 июля

Статистика по коронавирусу в Псковской области
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На сегодняшний дешь в Псковской области проведено 63 616 исследований, 621 из них - за вчерашние сутки. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии насчитывается 3 728, в том числе 42 человека, тесты которых показали положительный статус коронавируса за вчерашний день.

Выздоровело 2 569 человек с начала пандемии. Смертей за вчерашний день не случилось.

Статистика по районам:

Псков – 1143

Великие Луки – 754

Бежаницкий район - 50

Великолукский район – 180

Гдовский район – 80

Дедовичский район – 50

Дновский район - 105

Красногородский район – 34

Куньинский район –36

Локнянский район - 12

Невельский район - 125

Новоржевский район – 22

Новосокольнический район - 69

Опочецкий район – 42

Островский район – 266

Палкинский район - 47

Печорский район – 41

Плюсский район – 98

Порховский район - 144

Псковский район – 302

Пустошкинский район – 10

Пушкиногорский район - 11

Пыталовский район – 20

Себежский район – 24

Струго-Красненский район – 43

Усвятский район - 20

ИСТОЧНИК KP.RU

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