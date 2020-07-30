Коронавирус в Псковской области 2020: последние новости на 30 июля
На сегодняшний дешь в Псковской области проведено 63 616 исследований, 621 из них - за вчерашние сутки. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии насчитывается 3 728, в том числе 42 человека, тесты которых показали положительный статус коронавируса за вчерашний день.
Выздоровело 2 569 человек с начала пандемии. Смертей за вчерашний день не случилось.
Статистика по районам:
Псков – 1143
Великие Луки – 754
Бежаницкий район - 50
Великолукский район – 180
Гдовский район – 80
Дедовичский район – 50
Дновский район - 105
Красногородский район – 34
Куньинский район –36
Локнянский район - 12
Невельский район - 125
Новоржевский район – 22
Новосокольнический район - 69
Опочецкий район – 42
Островский район – 266
Палкинский район - 47
Печорский район – 41
Плюсский район – 98
Порховский район - 144
Псковский район – 302
Пустошкинский район – 10
Пушкиногорский район - 11
Пыталовский район – 20
Себежский район – 24
Струго-Красненский район – 43
Усвятский район - 20
ИСТОЧНИК KP.RU