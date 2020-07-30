2020-07-30T16:35:13+03:00
Общество

Пскович погасил задолженность по алиментам в размере 300 тысяч рублей

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Пскович выплатил более 300 тысяч просроченных алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Суд обязал отца выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына в размере ¼ от всех видов заработка. Однако мужчина не имел постоянное место работы и накапливал долг.

Судебные приставы временно ограничили выезд из России, было обращено взыскание на расчетные счета, а также наложен запрет на регистрацию имущества.

«Данные меры должника не устраивали. Он обратился в отделение судебных приставов и пояснил, что задолженность свою погасит. К тому же, он собирается оформлять себя в качестве самозанятого» - пояснили в управлении.

Мужчина выплатил долг, чтобы сняли все ограничения. 19 тысяч рублей было оплачено напрямую взыскателю, 298 тысяч рублей оплачены по квитанции судебного пристава-исполнителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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