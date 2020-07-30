Пскович погасил задолженность по алиментам в размере 300 тысяч рублей
Пскович выплатил более 300 тысяч просроченных алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.
Суд обязал отца выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына в размере ¼ от всех видов заработка. Однако мужчина не имел постоянное место работы и накапливал долг.
Судебные приставы временно ограничили выезд из России, было обращено взыскание на расчетные счета, а также наложен запрет на регистрацию имущества.
«Данные меры должника не устраивали. Он обратился в отделение судебных приставов и пояснил, что задолженность свою погасит. К тому же, он собирается оформлять себя в качестве самозанятого» - пояснили в управлении.
Мужчина выплатил долг, чтобы сняли все ограничения. 19 тысяч рублей было оплачено напрямую взыскателю, 298 тысяч рублей оплачены по квитанции судебного пристава-исполнителя.
ИСТОЧНИК KP.RU