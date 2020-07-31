2020-07-31T10:24:26+03:00
Спорт

Чемпион России Никита Терсков станет судьей чемпионата по кабельному вейкборду Псковской области

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Фото: Никита ТресковФото: Никита Тресков
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В субботу, 1 августа, в вейк-парке на Яна Райниса в Пскове, пройдет ежегодный Чемпионат Псковской области по кабельному вейкборду.

Судить участников соберутся 6 высококвалифицированных судей со всей России. Чемпион России Никита Терсков уже в дороге. Как только у него появилась связь, мы пообщались с гостем и узнали, что в этот раз он решил поучаствовать не только, как судья. В планах Никиты Терскова - встать на доску вместе с участниками соревнования.

«Хочется увидеть красивую борьбу между участниками, но как спортсмен, я еду за победой. Кроме этого, хочется классно провести время и показать свое зрелищное катание» - поделился с нами Никита Терсков.

Как считает гость, непогода не помешает участникам показать, на что они способны, ведь все спортсмены катаются на достаточно профессиональном уровне и встречались с любой погодой во время тренировок.

«Погода может помешать если будет гроза. В такую погоду отключается электричество и лебедки не будут работать. Дождь и ветер - не страшны. Возможно, для участников будет чуть сложнее работать, чем с солнцем. Но все спортсмены достаточно профессиональные, они должны справляться с любыми испытаниями» - такого мнения придерживается гость чемпионата.

За 19 лет спортивной карьеры Никита Терсков поучаствовал во многих соревнованиях. Но этот сезон столкнулся с пандемией и почти никто не организовывает чемпионаты. Однако, вейк-парк Пскова решился.

«Конечно же, соревнований в этом сезоне выдалось мало, практически не было. А в Псков я езжу ежегодно. Уже со всеми знаком. У нас сформировалась отличная судейская коллегия. Вообще, Павел Герасенков [основатель ред.] создал хорошее место и создал все условия для того, чтобы можно было тренироваться любому желающему. Скажу, что молодое поколение учится и тренируется на достойном уровне» - заключил Терсков.

Фото: Никита Тресков

Фото: Никита Тресков

ИСТОЧНИК KP.RU

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