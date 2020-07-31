2020-07-31T12:19:40+03:00
Киберспорт в России и мире

Киберпенсионер из Печор обыграл 252 человека во Всероссийском чемпионате

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Лидером в 10-ом чемпионате России по компьютерному многоборью среди пенсионеров стал житель Печорской области Сергей Маркелов. Он занял второе место в номинации «Задания по безопасности в интернете» категории «Начинающий пользователь». Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в управлении информационной политики Администрации Псковской области.

Федеральный этап соревнования состоялось 9 июля. В нем участвовали 254 человека из 69 субъектов России и 15 стран мира. Порядка 17% участников в возрасте 70 лет и старше, 30% финалистов приехали из сельских поселений. Отмечен и самый старший участник. Николаю Шеину из Тулы 86 лет, он ветеран вооруженных сил России.

В этом году впервые соревнования проходили в дистанционном формате. Всего в отборочных муниципальных и региональных турах выступили более 7 тысяч 400 кибер-пенсионеров. От Псковской области участвовало 56 человек. В финале оказались 4 победителя регионального этапа соревнований: Евгения Сумедова (Псковский район), Сергей Маркелов (Печорский район), Виктор Мартюк (Псковский район) и Светлана Ронова (Дедовичский район).

ИСТОЧНИК KP.RU

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