"Спортсмены могли подготовить сюрпризы": в псковский вейк парк приехал Алексей Варфоломеев

Фото: Алексей Варфаломеев

Псковский вейк парк один из любимых у Алексея Варфоломеева. В составе жюри он приезжает в нашу область не первый год. Интерес к соревнованиям складывается из того, что в этом году в область съехались лучшие.

«Учитывая, что все спортсмены истосковались по соревнованиям, а в Пскове они одни из первых в Северо-Западном округе, за время карантина, то наплыв желающих огромный. И это несмотря на то, что соревнования пройдут на реверсивной лебедке, а не как стандартно – на кольцевой», - поделился Алексей.

Фото: Алексей Варфаломеев

Предположить имена будущих победителей невозможно, заметил райдер. За год перерыва могло произойти все, что угодно:

«Сейчас загадывать очень сложно. Все спортсмены сильные, но возможно, кто-то мог подготовить сюрпризы. Часть спортсменов я вижу на тренировках, но многих мы не видели уже год. Люди могли заготовить козыри и отлично подготовиться. Плюс - соревновательный процесс. Ведь у всех разная способность побороть предстартовую лихорадку и собраться с силами».