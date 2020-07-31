"Войти в тройку нужно точно": Псковичка поборется за победу с райдерами со всей России

31 Июль 2020 2020-07-31T16:05:18+03:00

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В субботу, 1 августа, в вейк-парке на Яна Райниса в Пскове, пройдет ежегодный Чемпионат Псковской области по кабельному вейкборду. Судить участников соберутся 6 высококвалифицированных судей со всей России.

В категории Open Ladies участвует Диана Камшонкова из Пскова. Девушка уверена в своих силах и как показатель своих успехов – мечтает попасть в тройку лучших в своей категории. Она рассказала, что ей поможет войти в финал:

«Войти в тройку нужно точно. Соперники всегда достойные, тут главное настрой не терять. Нужно обрести спокойствие и кататься для себя - по кайфу. Ну, а призы будут отличным бонусом».

Фото: Диана Камшонкова

Несмотря на то, что Диана катается только третий сезон, она уже профессионал. Среди соперников отмечает только гостью из северной столицы. Остальные девушки уже знакомы спортсменке:

«Я профессионально катаюсь дома в своем парке. Ожидаю заезд Анны Жаковой из Санкт-Петербурга, говорят, обещала приехать в этом году. С остальными я уже соревновалась. Можно сказать, мы на ровне, но все зависит только от нас. Наш руководитель Павел Герасенков пообещал хорошую погоду в субботу [смеется], поэтому все в одинаковых условиях».

Фото: Диана Камшонкова

ИСТОЧНИК KP.RU