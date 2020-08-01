2020-08-01T11:56:06+03:00
Общество

2 августа в Островском районе состоится фестиваль «Когда мы были на войне»

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Фото: Псковский областной центр народного творчестваФото: Псковский областной центр народного творчества
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В воскресенье, 2 августа, в деревне Шишки Островского района состоится областной фестиваль военно-исторического фольклора «Когда мы были на войне». Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в "Псковском областном центре народного творчества".

Фестиваль военно-исторического фольклора проводится ежегодно с 2015 года. В этом году он посвящен 75-ой годовщине Великой Победы.

В фестивале участвуют творческие коллективы, ансамбли русской песни, фольклорные ансамбли, любительские театры и отдельные исполнители. В репертуаре выступающих - военно-исторический материал и фольклор разных исторических эпох и событий.

Программа начнется с минуты памяти и возложения цветов к Мемориалу защитникам Родины в деревне Шишки, далее участников ждет проходка по главной улице со «Скобарём» под гармонь, плясками и частушками.

Присутствующие смогут увидеть рекрутский набор, который будет реконструирован по материалам, собранным в Гдовском районе.

Основной частью станет концерт с конкурсом угощений "Полевая кухня".

ИСТОЧНИК KP.RU

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