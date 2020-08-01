В 19:00 состоится открытие летнего сезона концертов «Лавандовая ночь»

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:41:08+03:00

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Сегодня, 1 августа, состоится открытие Летнего сезона Губернаторского симфонического оркестра Псковской области "Лавандовая ночь". Об этом сообщили в театрально-концертной дирекции Псковской области.

После карантинных мер, которые заняли больше количество времени, крупнейший музыкальный коллектив региона начинает серию концертов под открытым небом на террасе отеля «Покровский» в Пскове. Концерты начнутся в 19:00 и 22:00.

"Ценителей классической музыки вновь ждет «Лавандовая ночь» - это теплый вечер, переходящий в сумерки бархатной ночи, великолепный вид на Покровскую башню на набережной реки Великой и прекрасная музыка в исполнении оркестра и Лауреата Международных конкурсов, солистки Мариинского театра Марии Баянкиной" - сообщают организаторы цикла мероприятий.

Мария Баянкина не первый год участвует в open-air концертах в Псковской области. Ее сопрано известно и горячо любимо псковичами. В этот раз она подарит ценителям классической музыки лучшие страницы своего репертуара. Выступления будут включать в себя широчайшую палитру оперных арий и вокала самых разных музыкальных школ и направлений.

Художественный руководитель и автор идеи Летних сезонов - главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.

ИСТОЧНИК KP.RU