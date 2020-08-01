2020-08-01T11:41:08+03:00
Общество

В 19:00 состоится открытие летнего сезона концертов «Лавандовая ночь»

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня, 1 августа, состоится открытие Летнего сезона Губернаторского симфонического оркестра Псковской области "Лавандовая ночь". Об этом сообщили в театрально-концертной дирекции Псковской области.

После карантинных мер, которые заняли больше количество времени, крупнейший музыкальный коллектив региона начинает серию концертов под открытым небом на террасе отеля «Покровский» в Пскове. Концерты начнутся в 19:00 и 22:00.

"Ценителей классической музыки вновь ждет «Лавандовая ночь» - это теплый вечер, переходящий в сумерки бархатной ночи, великолепный вид на Покровскую башню на набережной реки Великой и прекрасная музыка в исполнении оркестра и Лауреата Международных конкурсов, солистки Мариинского театра Марии Баянкиной" - сообщают организаторы цикла мероприятий.

Мария Баянкина не первый год участвует в open-air концертах в Псковской области. Ее сопрано известно и горячо любимо псковичами. В этот раз она подарит ценителям классической музыки лучшие страницы своего репертуара. Выступления будут включать в себя широчайшую палитру оперных арий и вокала самых разных музыкальных школ и направлений.

Художественный руководитель и автор идеи Летних сезонов - главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Псковской области: последние новости на 1 августа
В Пскове приступили к реставрации танка Т-34 1942 года
Выпускница из Пыталово сдала ЕГЭ на 100 баллов по двум предметам
В Псковской области открыли первый пешеходный фонтан
Пропавшую в Великолукском районе женщину нашли мертвой
В Печорах открылась выставка об отце Иоанне Крестьянкине
День ВДВ в Пскове 2020: программа мероприятий
В Псковском районе водитель "Мерседеса" сбил лося
2 августа в Островском районе состоится фестиваль «Когда мы были на войне»
Сироте из Красногородского района дадут обещанную в 2014 году квартиру
20 телят без документов не пропустили пересечь границу с Псковской областью
В 19:00 состоится открытие летнего сезона концертов «Лавандовая ночь»
В Пскове почтили память погибших во время Первой мировой войны бойцов
Сегодня автобус №9 изменил свой маршрут по просьбе псковичей
В двух районах Псковской области введен карантин по африканской чуме свиней
В Гдовском районе прошел мастер-класс по воркауту
Прогноз погоды в Псковской области на 1 августа