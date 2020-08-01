2020-08-01T11:52:22+03:00
Общество

Сироте из Красногородского района дадут обещанную в 2014 году квартиру

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Прокуратура Красногородского района в ходе проверки установила, с 2014 года что до настоящего времени сироте из Красногородского района не выдали квартиру, на которую он имеет право по закону. Об этом сообщили "Комсомольской правде в Пскове" в Прокуратуре Красногородского района.

Предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда сироте из Красногородского района должно было быть выдано ещё в 2014 году, но до сих пор он находился на очереди в получении своего жилья.

Кроме того, по закону, предоставление жилья сироте должно было быть реализовано незамедлительно и вне очереди, не завися ни от каких-либо факторов.

При этом условия и порядок предоставления жилых помещений, установленные федеральным жилищным законодательством, не могут быть ограничены законом и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Изменения в статусе предоставления жилья сдвинулись с мертвой точки только после иска прокурора района 2 июня нынешнего года. Пыталовский районный суд обязал Администрацию Красногородского района предоставить указанному жителю Красногородского района соответствующее жильё во внеочередном порядке.

Решение суда сразу же вступило в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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