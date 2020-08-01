Сегодня автобус №9 изменил свой маршрут по просьбе псковичей
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В «Псковпассажиравтотрансе» сообщили об изменении движения автобуса №9. Изменения будут действовать с сегодняшнего дня, 1 августа.
На изменение движения настояли пассажиры. Отныне автобус №9, курсирующий по маршруту «Вокзал – Белый мох» (Подборовье), будет заезжать на кладбище «Белый мох» в 12:55, что даст дополнительное время для его посещения.
При отправления от Вокзала в 8:31 автобус будет заезжать в СТК Раздолье. А из Подборовья (маршрут отправления на 17:05) заезд в СТК Раздолье будет осуществит в 17:27.
ИСТОЧНИК KP.RU