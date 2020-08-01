20 телят без документов не пропустили пересечь границу с Псковской областью

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:45:02+03:00

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Вчера, 29 июля, во время проведения ветеринарного контроля на российско-белорусском участке границы в деревне Лобок сотрудники Россельхознадзора остановили ввоз 20 телят без документов. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Сообщается, что в ходе проверки, транспортировка телят осуществлялась в не предназначенном для перевозки животных автотранспорте, без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение животных, проведение исследований и обработок, а также без средств идентификации – бирок, выщипов, клейм.

В связи с тем, что перевозка крупного рогатого скота по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, 20 животных вернули обратно в Республику Беларусь.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU