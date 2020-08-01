В Псковском районе водитель "Мерседеса" сбил лося
Фото: ПАИ
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В Псковском районе, в 7 километрах от деревни Подборовье в сторону Ленинградской области, водитель "Мерседеса" насмерть сбил лося.
Лось выбежал на дорогу, когда мужчина совершал поворот. У водителя не было шансов избежать столкновения. Животное погибло мгновенно.
Фото: ПАИ
В столкновении машина получила сильные технические повреждения.
Фото: ПАИ
Медики осмотрели водителя "Мерседеса", госпитализация не потребовалась.
На месте ДТП работали сотрудники ДПС, пожарные, аварийно-спасательная служба и бригада скорой медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU