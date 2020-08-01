2020-08-01T11:58:48+03:00
Общество

В Псковском районе водитель "Мерседеса" сбил лося

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Фото: ПАИФото: ПАИ
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В Псковском районе, в 7 километрах от деревни Подборовье в сторону Ленинградской области, водитель "Мерседеса" насмерть сбил лося.

Лось выбежал на дорогу, когда мужчина совершал поворот. У водителя не было шансов избежать столкновения. Животное погибло мгновенно.

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

В столкновении машина получила сильные технические повреждения.

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Медики осмотрели водителя "Мерседеса", госпитализация не потребовалась.

На месте ДТП работали сотрудники ДПС, пожарные, аварийно-спасательная служба и бригада скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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